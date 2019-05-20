Разбойники-мигранты получили реальные сроки за нападение на предпринимателей в Учхозе

20.05.2019 18:56 125

Суд признал виновными в разбойном нападении и избиение супругов-предпринимателей в селе Учхоз Дзержинского района четверых граждан Таджикистана, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мигрантов приговорили к 9-12 годам колонии строго режима. Еще они обязаны возместить моральный и материальный ущерб пострадавшим и заплатить штраф.

Пятого пойманного разбойника будут судить отдельно — за убийство.

Еще четверых разыскивают.

Как мы писали, 9 приезжих напали на жилье супругов-предпринимателей летом 2017 года. Они избили супругов лопатами, а пожилого мужчину забили до смерти.

Фото: pxhere.com