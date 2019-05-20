Степанку, Николо-козинку и окраины обесточат во вторник

Во вторник, 21 мая, для плановых работ на оборудовании отключат от электроэнергии пригород и ряд улиц в Калуге, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:00 до 19:00 света не будет:
Михалево (частично),
Крутицы (частично),
Черновский Хутор (частично).
С 08:00 до 17:00 обесточат:
Большие Козлы (частично),
Ермолово (частично),
Никитье, Никольское,
Шильниково,
Гулево,
Истомино,
Новоселки,
Муратовка.
С 08:30 до 18:00 электричество отключат:
ул. Н.Козинская, д. 67, 90,61,65;
ул.С.Разина, д. 48,32,42,44,46;
ул.Никитина, д. 34,36,32,42,44,46.
Фото: pxhere.com
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