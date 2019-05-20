Степанку, Николо-козинку и окраины обесточат во вторник

20.05.2019 18:44 143

Во вторник, 21 мая, для плановых работ на оборудовании отключат от электроэнергии пригород и ряд улиц в Калуге, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 света не будет:

Михалево (частично),

Крутицы (частично),

Черновский Хутор (частично).

С 08:00 до 17:00 обесточат:

Большие Козлы (частично),

Ермолово (частично),

Никитье, Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Истомино,

Новоселки,

Муратовка.

С 08:30 до 18:00 электричество отключат:

ул. Н.Козинская, д. 67, 90,61,65;

ул.С.Разина, д. 48,32,42,44,46;

ул.Никитина, д. 34,36,32,42,44,46.

Фото: pxhere.com