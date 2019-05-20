Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

20.05.2019 18:35 288

В понедельник, 20 мая, вышел из дома и не дошел в школу восьмилетний Захар Евлахин, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга»

Мальчик ростом 116 см, нормального телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза карие.

Был одет в темно-синюю джинсовую куртку, серую рубашку, серые брюки и серые ботинки. С собой у ребенка был темно-зеленый рюкзак с красными молниями.

Мальчика ищут во всех районах Калуги.