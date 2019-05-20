Купаться и пить воду из родников в Обнинске не рекомендуется

20.05.2019 17:02 158

Центр гигиены и эпидемиологии исследовал воду в реке Протве, прудах и родниках в Обнинске, сообщила пресс-служба наукограда в понедельник, 20 мая.

Качество воды что в реке, что в стоячих водоемах не соответствует санитарным нормам. Микробов слишком много. В Протве купаться не рекомендовали, про пруды промолчали.

В родниках в Обнинске (в районе городского пляжа, за стадионом «Труд», в районе Красной горки) также слишком много микробов. Пить воду из них и готовить на этой воде не рекомендуется.

Фото: © A.Savin, WikiCommons