Переработчик ливера незаконно качал воду

20.05.2019 16:04 242

Предприятие по переработке свиных кишок ООО «Интес Про» в Малоярославецком районе нарушило закон об охране окружающей среды, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 20 мая.

Предприятие выкопало себе две скважины и качало воду для производственных нужд. Но лицензию получить завод не потрудился в итоге недра он использовал незаконно.

Руководителя оштрафовали на 30 тысяч, еще троих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Предприятие заставили оформить все по нормам.