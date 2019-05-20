Буханка сбила юного велосипедиста на «зебре»

20.05.2019 14:31 351

В воскресенье, 19 мая, юный велосипедист попал под колеса автомобиля в Малоярославце на улице Московской. По предварительным данным, 60-летний водитель УАЗ «Буханка» поворачивал направо и не пропустил 11-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. Мальчик получил различные травмы, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Фото: УГИБДД по Калужской области



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 3 шт.