Мигранта хотят экстрадировать из России за хищение имущества

20.05.2019 14:14 214

27-летнего гражданина Узбекистана задержали на территории Боровского района в первой половине мая, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник. 20 мая. Оказалось мигранта ищут власти Киргизской республики за тайное хищение чужого имущества в Интернете причем в значительном размере. Мужчину заключили под стражу. В генпрокуратуру передали документы для экстрадиции мигранта. Фото: pxhere.com



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