Молодой и потенциально нетрезвый мотоциклист упал на Киевскую трассу

20.05.2019 13:32 373

В субботу, 18 мая, 18-летний юноша на мотоцикле «Орион» упал на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в 22:40 на 252 км трассы. По предварительным данным молодой человек не справился с управлением двухколесным транспортом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате молодой человек получил травмы различной степени тяжести, но обошлось без госпитализации.

Юноша управлял байком без шлема, подчеркивают инспекторы. И на месте ДТП отказался проходить освидетельствование на алкоголь в крови.

Фото: УГИБДД по Калужской области