Девушка вышла замуж ради 10 тысяч

20.05.2019 12:50 154

Жительница Ферзиковского района заключила фиктивный брак с иностранцем, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 20 мая.

В результате женщина получила 10 тысяч, а приезжий 0 право на получение гражданства России. Сразу после церемонии мигрант уехал из поселка, что подтверждает фиктивность брака.

Калужский районный суд брак расторг. Теперь прокуроры требуют, чтобы девушка передала незаконные деньги в бюджет страны, а приезжего лишили гражданства РФ.

Фото: pxhere.com