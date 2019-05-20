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Девушка вышла замуж ради 10 тысяч

20.05.2019 12:50 0 154
Девушка вышла замуж ради 10 тысяч

Жительница Ферзиковского района заключила фиктивный брак с иностранцем, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 20 мая.

В результате женщина получила 10 тысяч, а приезжий 0 право на получение гражданства России. Сразу после церемонии мигрант уехал из поселка, что подтверждает фиктивность брака.

Калужский районный суд брак расторг. Теперь прокуроры требуют, чтобы девушка передала незаконные деньги в бюджет страны, а приезжего лишили гражданства РФ.

Фото: pxhere.com


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