Водитель «Нивы» не пропустил юного мотоциклиста

20.05.2019 12:03 170

В субботу, 18 мая, столкнулись ВАЗ (Нива) и мотоцикл «Рейсер» в Козельске на улице Чкалова.

По предварительным данным в 03:05 водитель легковой машины не пропустил байк, которым управлял 17-летний юноша, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате юный мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области