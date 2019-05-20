Жизнь в Калужской области подорожала на 454 рубля

20.05.2019 11:33 191

Прожиточный минимум в Калужской области за первые 3 месяца этого года вырос на 454 рубля и теперь в среднем он составляет 10 694 рубля, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник, 20 мая.

Трудоспособным жителям полагается 11 514 рублей на человека, пенсионеры должны выжить на 8 901 рубль, дети до 15 лет на 10 481 рубль.

Фото: pxhere.com