Косуля попала под колеса иномарки в Дзержинском районе

20.05.2019 09:25 616

В воскресенье, 19 мая, вечером водитель «Тойоты» сбил косулю в Дзержинском районе. ДТП произошло в 20:05 на 18 км трассы «Калуга-Медынь». Последствия столкновения устраняли 9 человек: инспекторы ДПС, спасатели, врачи. В результате столкновения только один пострадавший — дикое копытное, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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