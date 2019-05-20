Обнинские полицейские нашли несостоявшегося угонщика по отпечаткам пальцев

20.05.2019 09:15 269

Учащийся одного из ССУзов Калуги приехал в Обнинск, чтобы прогуляться по городу, а домой решил вернуться на чужой машине, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 20 мая.

Юноша заметил, что отечественная легковушка открыта. Он залез внутрь, попытался завести машину, но не смог и сбежал.

Полицейские взяли отпечатки на месте преступления и по ним установили подозреваемого.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража», по которой могут посадить на срок до 5 лет.

Фото: pxhere.com.