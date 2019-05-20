Пять снарядов прошлого века обезвредили саперы за раз

20.05.2019 08:16 273

За воскресенье, 19 мая, саперы один раз выезжали на разминирование взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В селе Кудрявец Хвастовичского района нашли 5 взрывоопасных предметов: 4 артснаряда калибром 75 мм и один калибром 45 мм, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Спасатели напоминают, что найденный взрывоопасный предмет нельзя трогать, бить, поджигать, разбирать. Нужно огородить его и вызвать специалистов.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области