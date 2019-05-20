Судоходный сезон откроют маневрами и соревнованиями

В пятницу, 24 мая, в 11:00 на набережной Оки в Калуге откроют судоходный сезон.
Под музыкальное сопровождение оркестра Главного управления МЧС России по Калужской области маломерные суда выстроятся в кильватерную колонну и покажут флаг-парад на акватории.
Сотрудники ГИМС покажут элементы правил вождения и скоростное маневрирование на гидроцикле, моторных лодках и судне на воздушной подушке.
Для школьников проведут соревнования по метанию на точность спасательного круга и «конца Александрова», а затем их ждёт конкурс детского рисунка на асфальте на морскую тематику, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Также на берегу будет организована выставка средств для поиска и спасения людей в водоемах, а на воде покажут флот ГИМС: катер КС-100Д, моторная лодка «Стрела», моторная лодка «Нептун», моторная лодка «Казанка-5М4», моторная лодка «Мастер-500», гидроцикл «Ямаха».
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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