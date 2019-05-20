Калужанина обвиняют в безответственном создании фирмы

20.05.2019 06:43 1753

31-летнему жителю Калуги неизвестные предложили создать юридическое лицо и стать его гендиректором, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 19 мая.

При этом руководителем мужчина должен был стать только формально, зато за документы ему предлагали вознаграждение. Калужанин собрал все необходимые документы и все необходимые изменения были внесены.

Молодого человека будут судить за незаконное использование документов для создания юрлица.

Фото: pxhere.com