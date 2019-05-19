Обнинские полицейские поймали серийного алководителя

28-летнего нетрезвого водителя остановили на одной из улиц наукограда сотрудники ГИБДД, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 19 мая.
Алкотестер показал наличие этилового спирта в воздухе 0,508 мг/л.
Оказалось, что мужчину за пьянку за рулем уже лишали свободы на 10 месяцев, тогда он был за рулем скутера. Кроме того алководителя не раз судили за тяжкие преступления.
На профессионала нетрезвого вождения завели уголовное дело и могут лишить свободы до 2 лет.
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