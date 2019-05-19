Заброшенный склад сгорел в Мятлево

19.05.2019 11:07 198

Утром в воскресенье, 19 мая, загорелся склад в поселке Мятлево Износковского района.

Пожарных на место возгорания вызвали 8:33. По их данным помещение не используется, а судя по оперативным фото использоваться уже и не будет так как выгорело практически полностью. Огонь потушили силами 6 человек на 2 спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.