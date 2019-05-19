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Мужчина пригрозил заколоть старушку отверткой

19.05.2019 10:50 0 224
Мужчина пригрозил заколоть старушку отверткой

Две пенсионерки обратились в полицию с заявлением об угрозе убийством, сообщила пресс-служба УМВД в воскресенье, 19 мая.

55-летний житель Людинова поругался со знакомыми старушками. Во время ссоры он угрожал бабушкам отверткой, причем приставил ее к животу одной из пенсионерок и угрожал убить.

Мужчине грозит до 2 лет заключения.

Фото: pxhere.com


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