Мужчина пригрозил заколоть старушку отверткой

Две пенсионерки обратились в полицию с заявлением об угрозе убийством, сообщила пресс-служба УМВД в воскресенье, 19 мая.
55-летний житель Людинова поругался со знакомыми старушками. Во время ссоры он угрожал бабушкам отверткой, причем приставил ее к животу одной из пенсионерок и угрожал убить.
Мужчине грозит до 2 лет заключения.
Фото: pxhere.com
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