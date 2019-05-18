Кондровчанка обманом получила кредит в банке

18.05.2019 11:51 196

34-летняя жительница Кондрово обманула менеджера кредитно-финансовой организации и получила более 38 тысяч на покупку телефона, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 18 мая.

Женщина сообщила менеджеру ложные сведения. Деньги вернуть она не пыталась.

Обманщицу разыскали полицейские. Оказалось, что у кондровчанки нет работы. Теперь ей грозит до двух лет принудительных работ.

Фото: pxhere.com