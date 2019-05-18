Строительные вагончики сгорели на Правобережье

18.05.2019 08:56 204

Ночью в субботу, 18 мая, загорелись строительные вагончики на калужском Правобережье на Тульском шоссе. Пожарных на место возгорания вызвали в 00:27. Тушить временные сооружения пришлось силами 11 человек и 3 спецмашин. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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