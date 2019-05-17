Почти 14 тонн яблок «без родословной» уничтожено на полигоне

17.05.2019 18:06 91

Большегруз с партией яблок задержали на трассе М3 «Украина», сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В машине было 13,78 тонн яблок, происхождение которых было неизвестно. Фрукты ввезли в страну из Белоруссии без фитосантиарных сертификатов и иных документов.

Яблоки уничтожили на полигоне ТБО в Кировском районе в присутствии специалистов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области