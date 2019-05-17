Приставы за день собрали 100 тысяч с водителей в Анненках

В пятницу, 17 мая, прошел совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД.
С помощью комплекса «дорожный пристав» один экипаж вычислял в потоке транспорта водителей-должников, второй останавливал машины.
Часть водителей оплачивала долги на месте, другие показывали квитанции об оплате задолженностей. У некоторых арестовали телефоны, авторегистраторы и антирадары, сообщила пресс-служба управления судебных приставов. Если они не заплатят по долгам в течение 10 дней, то имущество пустят с молотка. Один должник приехал в управление уже через 2 чеса, чтобы вернуть свой антирадар.
Фото: УФССП по Калужской области
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