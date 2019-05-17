Приставы за день собрали 100 тысяч с водителей в Анненках

17.05.2019 21:15 102

В пятницу, 17 мая, прошел совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД.

С помощью комплекса «дорожный пристав» один экипаж вычислял в потоке транспорта водителей-должников, второй останавливал машины.

Часть водителей оплачивала долги на месте, другие показывали квитанции об оплате задолженностей. У некоторых арестовали телефоны, авторегистраторы и антирадары, сообщила пресс-служба управления судебных приставов. Если они не заплатят по долгам в течение 10 дней, то имущество пустят с молотка. Один должник приехал в управление уже через 2 чеса, чтобы вернуть свой антирадар.

Фото: УФССП по Калужской области