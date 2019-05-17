Новый гражданин России пытался за взятку откупить родственника у полиции

17.05.2019 16:35 238

32-летнего приезжего из Таджикистана будут судить за попытку дать взятку полицейскому, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в пятницу, 17 мая.

Мужчина переехал в Калугу, получил российское гражданско и открыл точку питания на улице Болдина. Торговля пошла активно и новый гражанин России решил перевезти к себе родственников. Одного из них он устроил продавцом. Но мигрант работал с нарушением режима пребывания в стране.

Правонарушение обнаружили полицейские во время рейда. Хозяин точки попытался откупиться от сотрудника органов. В паспорте он передал 20 тысяч, но тот денег не взял. Факт дачи взятки был задокументирован.

Бизнесмену грозит штраф. Дело передано в суд.

Фото: pxhere.com