Заморские коровы прошли карантин и отправятся в общее стадо

17.05.2019 19:24 169

200 ввезенных из Германии коров прошли все необходимые карантинные мероприятия, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 17 мая. Коровы приехали в одно из хозяйств Ферзиковского района в начале апреля. Животным тщательно обследовали и сделали все необходимые профилактические прививки. Буренок допустили к общему стаду. Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей