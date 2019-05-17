Мутную и с примесями металла воду нашли в 2/3 районов области

17.05.2019 16:16 241

Результаты санитарно-гигиенического контроля воды, земли и радиации за апрель опубликовал региональный Роспотребнадзор в пятницу, 17 мая.

В 16 из 24 районов области в питьевой воде нашли отклонения по химическому составу.

В Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Сухиничском и Ферзиковском районах вода мутная с лишним железом.

Прозрачная, но с избытком железа вода в Кировском, Козельском, Сухиничском, Спас-Деменском и Юхновском районах.

В Боровском в влаге бор, фтор, литий и железо.

В Бабынинском мутная вода содержит литий и железо.

В Жуковском — стронций, бор и фтор.

В Куйбышевском — литий.

В Перемышельском — марганец и железо.

В Хвастовичском — стронций.

В Калуге отклонений от нормы не нашли ни в воде, ни в воздухе.