Мутную и с примесями металла воду нашли в 2/3 районов области

Результаты санитарно-гигиенического контроля воды, земли и радиации за апрель опубликовал региональный Роспотребнадзор в пятницу, 17 мая.
В 16 из 24 районов области в питьевой воде нашли отклонения по химическому составу.
В Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Сухиничском и Ферзиковском районах вода мутная с лишним железом.
Прозрачная, но с избытком железа вода в Кировском, Козельском, Сухиничском, Спас-Деменском и Юхновском районах.
В Боровском в влаге бор, фтор, литий и железо.
В Бабынинском мутная вода содержит литий и железо.
В Жуковском — стронций, бор и фтор.
В Куйбышевском — литий.
В Перемышельском — марганец и железо.
В Хвастовичском — стронций.
В Калуге отклонений от нормы не нашли ни в воде, ни в воздухе.
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