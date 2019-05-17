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Производство макарон развивают в калужской колонии

17.05.2019 15:11 0 117
Производство макарон развивают в калужской колонии

Исправительная колония № 2 наладила производство макарон не только для своих нужд, но и для Полотняно-заводского детского дома-интерната и исправительных учреждений Москвы и Калмыкии, сообщила пресс-служба областного УФСИН в пятницу, 17 мая.

Причем для детей поставляют изделия высшего сорта, а для колоний — первого.

За смену в цеху производится 400-500 кг макарон. В текущем году их планируется выпустить 90 тонн.

Фото: УФСИН по Калужской области.


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