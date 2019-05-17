Работники ЛТЗ не вовремя проходили психиатрическую экспертизу

17.05.2019 13:26 290

Прокуратура нашла нарушения в сфере охраны труда на «Людиновском тепловозостроительном заводе», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 17 мая.

На предприятии был нарушен порядок присвоения I группы по электробезопасности, порядок проведения первичных инструктажей по охране труда и прохождения работниками стажировки на рабочем месте.

Периодичность прохождения осмотров у психиатра также была нарушена. Эти обследования должны регулярно проходить сотрудники, работающие с источниками повышенной опасности и подвергающиеся влиянию вредных вещество и неблагоприятных производственных факторов.

Нарушения были устранены. Виновного руководителя оштрафовали на 20 тысяч.