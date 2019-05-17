Картошка резко подорожала в калужских магазинах

17.05.2019 12:38 291

Цены на овощи и фрукты сильнее всего изменились за прошлую неделю в магазинах федеральных сетей.

Свежая картошка всего за 7 дней выросла в цене на 9,2% - на 2,4 рубля за килограмм. Свежие огурцы, напротив, подешевели на 3,7% - 4,7 рубля за килограмм.

Также в магазинах подорожал рис в среднем на 1,2 рубля за кг и сливочное масло на 4,5 рубля.

Подешевела вареная колбаса на 4,5 рубля за кг, сообщила пресс-служба областного правительства.

Оптовые цены на бензин выросли на 1,45 тысячи рублей за тонн. На розничных ценах это никак не отразилось.

Фото: pxhere.com