Юный водитель мопеда врезался в препятствие и улетел в кювет

В четверг, 16 мая, на подъезде к базе отдыха «Лазурный берег на Оке» в Тарусском районе разбился юный водитель мопеда.
По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на двухколесном LIFAN. На подъезде к базе он не справился с управлением, врезался в препятствие и опрокинулся в кювет, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
Юноша получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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