Юный водитель мопеда врезался в препятствие и улетел в кювет

17.05.2019 12:07 234

В четверг, 16 мая, на подъезде к базе отдыха «Лазурный берег на Оке» в Тарусском районе разбился юный водитель мопеда.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на двухколесном LIFAN. На подъезде к базе он не справился с управлением, врезался в препятствие и опрокинулся в кювет, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Юноша получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.