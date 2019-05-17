Деревенских жителей заставили платить за несуществующий вывоз мусора

17.05.2019 11:48 56

Площадки с контейнерами для мусора отсутствовали в деревне Козино Бабыниснкого района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 17 мая.

Это не помешало калужскому единому региональному оператору выставить жителям счет за вывоз ТБО которого фактически не было.

Администрацию села заставили оборудовать площадки. Оператора — вернуть жителям полученные ни за что деньги.

Фото: pxhere.com