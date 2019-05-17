Водитель легковушки зацепил пешехода на краю дороги

17.05.2019 11:23 148

В четверг, 16 мая, 57-летний мужчина был сбит отечественной легковушкой в селе Ульяново на улице Советской. Пешеход шел по краю проезжей части в попутном для машины направлении, когда водитель ВАЗа его зацепил, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. Пешеход пострадал, получил различные травмы, но обошлось без госпитализации. Фото: УГИБДД по Калужской области



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