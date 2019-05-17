Полицейские изъяли поддельные часы на миллион

17.05.2019 11:04 148

В одном из магазинов города Кременки Жуковского района нашли поддельные часы с логотипом известной фирмы, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 17 мая. Всего в торговой точке обнаружили и изъяли 12 таких хронометров общей стоимостью более миллиона рублей. Эксперт подтвердил: часы — контрафакт. Дело направлено в суд. Фото:pxhere.com



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