Запрещенные сайты открывались со школьных компьютеров

17.05.2019 10:45 183

В Жиздринском районе при проверке обнаружили нарушения в 9 образовательных организациях, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 17 мая.

С персональных компьютеров школ и детсадов можно было свободно выйти на сайты, которые были включены в федеральный список запрещенных экстремистских материалов. Дети от опасной информации были не защищены.

В итоге от руководителей организаций потребовали устранить нарушения. Виновных наказали.

Фото:pixnio.com