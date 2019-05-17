Жители Подмосковья воровали аккумуляторы с грузовиков

17.05.2019 10:15 160

Двух жителей Московской области обвиняют в серии краж с грузовых автомобилей в Калужской области, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 17 мая.

Мужчины периодически приезжали в региона и с помощью подручного инструмента обкрадывали припаркованные в безлюдных местах грузовики.

Наворованное сбывали на одном из рынков Москвы. Полицейские насчитали как минимум 5 подобных краж.

Дело автоворов передали в суд. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com