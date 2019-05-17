Пригородные деревни запланировано отключили от электроэнергии

17.05.2019 09:20 210

В пятницу, 17 мая, для плановых работ на оборудовании отключили электричество в ряде калужских пригородных деревень и на окраине города, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00 без света будут:

Крутицы (частично),

Желыбино (частично),

Горенское (частично),

Карачево (частично).

С 09:00 до 17:00 электричества не будет:

СНТ "Рабочий садовод",

1-ый Тарутинский проезд,

2-ой Тарутинский проезд 2,4,8,

ул.Тарутинская 205,205а.

С 09:00 до 16:00 обесточат:

Воскресенское,

Андреевское,

Фелисово,

Филенево,

Богдановка,

Песочная,

Усадье,

Ястребовка,

Стопкино,

Литвиново,

Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Муратовка,

Истомино,

Новоселки,

Никитье,

Большие Козлы (частично).

Фото: pxhere.com