Заброшенное здание сгорело в Малоярославце

17.05.2019 08:48 158

О пожаре спасателям сообщили в 19:18. Тушить заброшенное здание приехали 4 спецмашины и 13 сотрудников МЧС. Только такими силами удалось справиться согнем.

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