Приставы совместно с инспекторами ГИБДД проведут рейд по выявлению должников

В пятницу, 17 мая, сотрудники ГИБДД совместно с работниками УФССП проведут мероприятие «Должник», сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая.
На дорогах Калуги будут выявляться лица, имеющие задолженности по штрафам и уклоняющиеся от выплат.
Фото: пресс-служба ГИБДД.
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