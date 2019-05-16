Обнинский фехтовальщик занял второе место на соревнованиях в Санкт-Петербурге

16.05.2019 19:30 49

15 и 16 мая в Санкт-Петербурге проходили межрегиональные соревнования по фехтованию «Белые ночи». В состязаниях участвовало более 170 спортсменов 11-13 лет из 11 регионов России. Воспитанник обнинской СШ «Держава» Александр Моторин показал отличный результат и занял 2 место, сообщила пресс-служба Администрации наукограда. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Администрации Обнинска.



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