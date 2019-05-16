Дежурных смен обучили оказывать первую помощь

16.05.2019 18:51 83

Дежурные смен детских летних лагерей прошли обучение и подготовку по оказанию первой медицинской помощи. Курсы проходили на базе специализированной пожарно-спасательной части. Занятия вел инструктор и спасатель 1 класса - Кизиков Дмитрий Александрович. В ходе занятий были отработаны действия по оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 16 мая. Все слушатели получили удостоверения о прохождении обучения. Фото: пресс-служба МЧС.



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