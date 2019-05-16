Прокуратура проверила автошколы в Сухиничах и выписала штрафы на 42 тысячи

16.05.2019 15:37 183

Прокуратура Сухиничского района провела проверку в автошколах и выявила многочисленные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая.

Так, в двух организациях по периметру автодромов частично отсутствовало ограждение, покрытие имело неровности, в кабинете предрейсового осмотра не было необходимого медоборудования.

В другом учреждении были выявлены нарушения при заполнении путевых листов на учебные автомобили.

По итогам проверки руководителей автошкол обязали устранить нарушения. Виновные должностные лица были оштрафованы в общей сумме на 42 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры.