Приставы списали сумму штрафов со счета должника

16.05.2019 15:03 120

Работники одного из предпринимателей систематически нарушают правила ПДД, управляя служебным автотранспортом.

У приставов накопилось 15 штрафов на сумму более 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 16 мая.

Коммерсант добровольно штрафы не оплачивал и к приставам не являлся.

Тогда сотрудниками ведомства был установлен расчетный счет бизнесмена, с которого взыскали сумму штрафов, а также исполнительский сбор.

Фото: пресс-служба УФССП.