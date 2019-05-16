«Лада Калина» сбила пешехода в центре Калуги

16.05.2019 13:55 387

В четверг, 16 мая, в 10-31 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в центре Калуги. Автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода на перекрестке улиц Королева и Гагарина, сообщила пресс-служба МЧС. Тяжесть полученных прохожим травм не указывается. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба МЧС.



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