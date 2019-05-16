У коров в хвастовичском хозяйстве обнаружили туберкулез

В ветеринарно-санитарную станцию Калуги поступил материал для исследования из хозяйства Хвастовичского района.
Проведенная экспертиза выявила изменения внутренних органов, характерные для туберкулеза крупного рогатого скота.
Приказом комитета ветеринарии хозяйство объявлено неблагополучным по туберкулезу, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая.
На территории ввели ограничения, препятствующие распространению болезни. Кроме того веткомитет разработал и утвердил мероприятия по оздоровлению животных.
Фото: пресс-служба комитета ветеринарии Калужской области.
|
Приставы списали сумму штрафов со счета должника 16.05.2019 15:03
«Лада Калина» сбила пешехода в центре Калуги 16.05.2019 13:55
Мошенник за 5 лет получил более 1,5 миллионов выплат по инвалидности 16.05.2019 13:43
Кировчанин ограбил пенсионера на 12 тысяч рублей 16.05.2019 12:56
Бдительные калужане сообщили полицейским о нетрезвых водителях 16.05.2019 12:14
Полицейские проведут «Зарядку со стражем порядка» 16.05.2019 11:48
Орнитологи подсчитали птиц в калужском заповеднике 16.05.2019 11:47
Таксист украл телефон у клиентки и утопил его на рыбалке 16.05.2019 11:22
Картины боровского музея покажут прямо на стенах здания 16.05.2019 08:54
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: