У коров в хвастовичском хозяйстве обнаружили туберкулез

16.05.2019 12:37 397

В ветеринарно-санитарную станцию Калуги поступил материал для исследования из хозяйства Хвастовичского района. Проведенная экспертиза выявила изменения внутренних органов, характерные для туберкулеза крупного рогатого скота. Приказом комитета ветеринарии хозяйство объявлено неблагополучным по туберкулезу, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая. На территории ввели ограничения, препятствующие распространению болезни. Кроме того веткомитет разработал и утвердил мероприятия по оздоровлению животных. Фото: пресс-служба комитета ветеринарии Калужской области.



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