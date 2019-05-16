Бдительные калужане сообщили полицейским о нетрезвых водителях

16.05.2019 12:14 481

На днях житель района Силикатный обратил внимание на пьяного мужчину за рулем «Мазды» и сообщил об этом в ГИБДД.

Приехавшие сотрудники ДПС провели на месте освидетельствование 48-летнего водителя. Результат оказался положительным.

В другом случае граждане сообщили о пьяном водителе «Шевроле» в микрорайоне Кубяка, сообщила пресс-служба ГИБДД в четверг, 16 мая.

Патруль ДПС незамедлительно прибыл на место. Однако 43-летний мужчина проходить освидетельствование отказался.

Выяснилось, что граждане ранее уже привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Поэтому в отношении их были возбуждены уголовные дела.

Фото: пресс-служба ГИБДД.