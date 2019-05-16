Полицейские проведут «Зарядку со стражем порядка»

16.05.2019 11:48 206

В пятницу, 17 мая, в 11 часов на открытой площадке Инновационного культурного центра в Калуге состоится «Зарядка со стражем порядка», сообщила пресс-служба МВД. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской социальной акции МВД России с целью пропаганды здорового образа жизни. Калужские полицейские приглашают всех желающих поучаствовать. Фото: пресс-служба МВД.



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