Таксист украл телефон у клиентки и утопил его на рыбалке

16.05.2019 11:22 346

На днях девушка забыла рюкзак с мобильником в одном из такси Обнинска. Она позвонила в службу сервиса, но водитель ответил диспетчеру, что в машине ничего не находил. Тогда молодая женщина обратилась в полицию.

Оперативники установили, что пропавшим телефоном пользовался тот самый водитель, который и подвозил потерпевшую, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 16 мая.

28-летний местный житель в содеянном признался и сообщил, что вернуть гаджет не может, так как случайно уронил его в воду на рыбалке.

Мужчина пообещал возместить причиненный ущерб.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.