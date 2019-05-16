Обнинские госавтоинспекторы отчитались об итогах проведенных мероприятий

16.05.2019 07:36 234

С 1 по 12 мая в Обнинске проводились оперативно-профилактические мероприятия «Детское автокресло» и «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба ГИБДД. За праздничные дни инспекторы оштрафовали 21 водителя за перевозку детей без автокресла. Также сотрудники ДПС выявили семерых водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Фото: пресс-служба ГИБДД.



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