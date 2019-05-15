Заключенные сухиничской колонии изготовили ограду для сквера Победы

15.05.2019 20:23 435

Мастера кузнечного цеха ИК-5 в Сухиничах изготовили кованую ограду для сквера Победы поселка Середейский, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 15 мая.

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