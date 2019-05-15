Электричество планово отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах

15.05.2019 21:03 462

В четверг, 16 мая, в Калуге и пригородах ожидаются плановые отключения электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 9:00 до 19:00 частично обесточат: Крутицы,

Желыбино ,

Трудовой,

Большие Козлы. С 9:00 до 12:00 электроэнергию отключат: ул. Дружбы, д. 11, 15,19. С 8:30 до 18:00 без электричества останутся: ул. Новорежская,

ул. Николо-Козинская, д. 96-108,

пер. Новый, д. 2-6, 1-11,

пер. Даниловский, д.12-18, 7-13,

ул. Войкова, д. 16,16а,

пер. Лапушкин,

пер. Тульский, д. 65. Фото: Pixabay.com.



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